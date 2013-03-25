Енергоблок №3 Запорізької АЕС після планового ремонту підключено до мережі

На найбільшому енергетичному об'єкті України - Запорізькій АЕС – після проведення планового ремонту підключено до енергомережі енергоблок №3.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

"23 березня о 01:47, після проведення середнього планового ремонту, енергоблок №3 Запорізької АЕС достроково підключено до мережі. Завершення ремонтних робіт було заплановане на 3 квітня 2013 року", - зазначається у повідомленні.

За інформацією міністерства, професійне планування ремонтних робіт і подальше висококваліфіковане проведення ремонту дозволило запустити енергоблок більш ніж на 10 діб раніше запланованого терміну, що дасть можливість Запорізькій АЕС виробити додаткові мільйони кіловат-годин електроенергії для України.

«Достроково високоякісно виконаний ремонт третього енергоблоку - це гордість всього колективу, це трудові традиції тих, хто розвиває атомну енергетику, хто відкриває нові горизонти, хто зміцнює звання ЗАЕС - флагмана української енергетики», - процитувала прес-служба генерального директора ВП ЗАЕС В'ячеслава Тищенка.

Водночас прес-служба Міненергетики уточнила, що радіаційний стан на промисловому майданчику і в прилеглих регіонах не змінився, відповідає рівню нормальної експлуатації енергоблоків і не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, енергоблок №3 Запорізької АЕС був відключений від енергомережі для проведення середнього планового ремонту 29 січня 2013 року.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожен. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

Останніми роками станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, що виробляється атомними станціями України, і понад 22% від загального виробництва електроенергії в країні.