Sadovaya Group у лютому скоротила продажі вугілля у 35 разів

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Sadovaya Group у лютому цього року продала 1,745 тис. тонн вугілля порівняно з 60,742 тис. тонн у лютому минулого року і 1,047 тис. тонн у січні цього року.

Про це свідчать дані компанії, якими володіє УНІАН.

Sadovaya Group в останньому рапорті на Варшавській біржі повідомила про видобуття з відвалів у лютому 1,881 тис. тонн вугілля.

Компанія відзначила збереження слабкого попиту на вугілля у березні, підкресливши, що підтримує свій раніше оприлюднений прогноз про продажі у квітні на рівні 25-30 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Sadovaya Group у січні скоротила продажі вугілля в річному вираженні у 55 разів - до 1,047 тис. тонн з 58,4 тис. у січні минулого року.

Раніше компанія прогнозувала продажі в лютому на рівні 5 тис. тонн і 25-30 тис. тонн у березні.

Довідка УНІАН. У жовтні минулого року Sadovaya Group повідомила про призупинення видобутку вугілля на шахті "Садова" і переведення шахти "Світанок-1" на роботу в ремонтному режимі через слабкий попит на паливо, що добувається, і призвело до обвалу котирувань компанії на Варшавській фондовій біржі на більш, ніж 40%.

Торік Sadovaya Group скоротила продажі вугілля на 55% - до 569,6 тис. тонн вугілля при падінні видобутку на 14% - до 407,5 тис. тонн. після зростання на 15% і 70%, відповідно, в 2010 році.

За останніми даними, 75% акцій публічної з 2010 року компанії належать Connektico Ventures Ltd, власниками якої є засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецурін (49%). Решта акцій - free float.

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