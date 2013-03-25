Кабмін очікує зниження рівня енергоємності ВВП на 1,5-3% на рік

Кабінет Міністрів України очікує зниження рівня енергоємності ВВП на 1,5-3% на рік завдяки реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Деталі програми наводяться в постанові Кабміну №187, опублікованій на сайті уряду.

«Програма сприятиме щорічному зниженню енергоємності валового внутрішнього продукту на 1,5-3%», - сказано в документі. У ньому ж наводяться дані про те, що паливно-енергетичний комплекс задовольняє потреби України в первинних паливно-енергетичних ресурсах приблизно на 47%.

«Потреба в електроенергії задовольняється виключно за рахунок власного виробництва, але значна залежність від імпорту нафти, газу та ядерного палива негативно позначається на стані енергетичної безпеки країни й створює напругу в економіці, соціальній та політичній сферах», - роз'яснюють у Кабміні.

У зв'язку із цим в уряді пріоритетними завданнями Програми активізації розвитку економіки вважають такі напрямки: забезпечення розвитку електроенергетики; реформування нафтогазової галузі; формування ефективної нормативно-правової бази розвідки й видобутку вуглеводнів, зокрема на умовах розподілу продукції; оптимізацію структури шахтного фонду й перегляд принципів субсидування вугільної галузі з одночасним підвищенням ефективності діяльності підприємств.

Крім того, серед основних завдань – оптимізація структури енергетичного балансу держави, а саме: заміщення традиційних видів палива енергоресурсами з відновлюваних джерел енергії та альтернативними видами палива.

Як повідомляв УНІАН, Україна в лютому 2013 року суттєво скоротила закупівлю газу в Росії, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол.

На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, зниження обсягів закупівлі газу стало можливим завдяки тому, що зима була хоча й довгою, але не морозною.

У січні 2013 року Україна скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 78,4% порівняно з січнем 2012 року - до 60,401 млн дол. Порівняно з груднем 2012 року імпорт нафти в грошовому виразі скоротився на 31,2%.