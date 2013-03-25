Полтавагаз минулого року зменшив чистий прибуток у 25 разів

ПАТ «Полтавагаз» у 2012 році, в порівнянні з 2011 роком, зменшило чистий прибуток у 25 разів - до 441 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, за підсумками роботи в 2012 році активи підприємства становили 464,8 млн грн, основні засоби 229,8 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість 122,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Полтавагаз» завершило 2011 рік з чистим прибутком 11,042 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 37,834 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Полтавагаз" займається транспортуванням газу трубопроводами і продає газ споживачам Полтавської області.

66,47% акцій «Полтавагаз» належать фізичній особі - Вірі Четвериковій; 26% акцій - НАК "Нафтогаз України".