Україна та ЄБРР підписали кредитну угоду на 300 млн євро

Державне підприємство «НАЕК Енергоатом» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду обсягом 300 млн євро за проектом «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій». Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали в.о. президента ДП НАЕК Віссаріон Кім і Директор представництва ЄБРР в Україні Андре Куусвек.

Кредит надається під державні гарантії. Гарантійну угоду підписав міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Коментуючи підписання угоди Е.Ставицький зокрема зазначив: «Унікальність отриманого кредиту в тому, що, по-перше, це найбільший за розміром кредит ЄБРР в енергетичному секторі України, а по-друге, це використання успішного досвіду Проекту «Модернізація після завершення будівництва енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС та енергоблоку № 4 Рівненської АЕС», коли реалізацію такого унікального, відповідального і довгострокового проекту фінансують дві потужні фінансові установи - ЄБРР і Євроатом». На думку міністра, це свідчить про ефективність Проекту і є свідченням особливої ​​довіри цих фінансових інститутів до України.

Зі свого боку А.Куусвек наголосив, що, роблячи внесок у реалізацію цієї життєво важливої ​​програми, ЄБРР не тільки відіграє важливу роль у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки, але й демонструє відповідальність як надійного довгострокового партнера України.

«Цей проект дуже важливий для того, щоб підтримувати рівень безпеки на високому рівні. Цей проект не спрямований на будівництво нових потужностей або продовження експлуатації діючих блоків, але це важливо для душевного спокою громадян. Для ЄБРР вкрай важлива співпраця з Україною в енергетичному секторі. Це дозволить підвищити конкурентоспроможність України та підвищить ефективність надання енергетичних послуг», - зазначив А.Куусвек і додав, що ЄБРР готовий запропонувати свою підтримку в доопрацюванні Енергетичної стратегії України.

Під час підписання Угоди сторони відзначили, що реалізація програми підвищення безпеки станцій є пріоритетним інвестиційним проектом в енергетичній сфері, і його головною метою стане підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних станцій до рівня найвищих європейських стандартів. До того ж європейські експерти відзначили високий рівень підготовки українських фахівців-атомників і висловили їм подяку за ефективну роботу і насамперед за злагодженість дій під час підготовки кредитної угоди з ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року Кабмін затвердив Комплексну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС на 2012-2017 роки загальною вартістю 12,453 млрд грн. У грудні 2012 року Кабінет Міністрів визнав доцільним залучення НАЕК «Енергоатом» позик від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту з підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Загальна оціночна вартість програми становить 1,245 млн євро, зокрема за рахунок кредитів ЄБРР та Євроатом - 600 млн євро на паритетних умовах.

У березні 2013 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прийняв рішення про участь в реалізації Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України на 2012-2017 роки шляхом надання кредиту на суму 300 млн євро.

У результаті виконання цієї програми українські АЕС приведуть у відповідність з міжнародними стандартами безпеки відповідно до вимог МАГАТЕ.

Цей проект на сьогодні є для банку найбільшим кредитним проектом у сфері ядерної безпеки. Він передбачає, залежно від типу реактора, до 87 заходів із підвищення проектних рівнів безпеки, включаючи заміну важливих для безпеки обладнання систем, модернізацію систем управління і контролю, а також організаційні заходи щодо поліпшення систем управління.

Початок кредитування - 2013 рік, термін надання кредиту - 15 років за ставкою LIBOR по євро + 1%.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2013 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання понад 8,2 млрд євро (10,7 млрд дол США) у рамках 318 проектів в Україні.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. На цей момент на чотирьох АЕС НАЕК «Енергоатом» експлуатуються 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.