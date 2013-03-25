Fitch підтвердило рейтинг ДТЕК на рівні "B" зі стабільним прогнозом

Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг емітента в іноземній валюті для найбільшої енергетичної холдингової компанії «ДТЕК» на рівні «В» зі стабільним прогнозом, а також рейтинг емітента в національній валюті на рівні «В+» зі стабільним прогнозом і одночасно відкликало рейтинги, повідомляється на сайті Fitch.

«Агентство присвоїло ДТЕК Holdings BV в іноземній валюті довгостроковий рейтинг "B" і національній валюті довгостроковий рейтинг "B+" зі стабільним прогнозом. Fitch також підтвердило пріоритетний незабезпечений рейтинг ДТЕК Finance BV на рівні «B» і очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг ДТЕК Finance PLC на рівні "B" (EXP)», - сказано в прес-релізі агентства.

Відкликання рейтингу пояснюється тим, що ДТЕК наразі є основною холдинговою компанією групи ДТЕК і є гарантом цінних паперів групи. Крім того, ДТЕК готує аудит консолідованої звітності для ДТЕК Holdings BV. Рейтинги компанії, як стверджують в агентстві, обумовлені загальнодержавним рейтингом України на рівні "B".

Довідка УНІАН. ДТЕК - приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

ДТЕК показав негативний вільний грошовий потік у 2012 році на рівні 1,3 млрд грн порівняно з 2,4 млрд грн позитивного результату в 2011 році.

Готівкові грошові кошти холдингу та їх еквіваленти скоротилися з 10,4 млрд грн у 2011 році до 5,3 млрд грн за підсумками 2012 року.

Капітальні витрати ДТЕК у 2012 році зросли на 135,8%, що пов'язано з необхідністю реалізації інвестиційних програм у рамках новопридбаних підприємств, а також проекту з будівництва вітроферми в Ботієво, і становили 10 193 млн грн за підсумками 2012 року.

Крім того, за рік холдинг витратив близько 2,8 млрд грн на проекти сталого розвитку, що вдвічі перевищує показники 2011 року. На утримання об'єктів соціальної сфери і об'єктів непромислової групи компанія витратила близько 514 млн грн, інвестиції в охорону праці становили 616 млн грн, а екологічні витрати на охорону навколишнього середовища - близько 1,6 млрд грн.

Чистий консолідований прибуток ДТЕК за міжнародними стандартами фінансової звітності в 2012 році становив 5,9 млрд грн. Рентабельність компанії за валовим прибутком у 2012 році зменшилася на 10,1% і становила 14,2%.