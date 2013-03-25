Міллер лякає Україну газом за 800 доларів

Україна не витримає спотових цін на газ, які на даний час у Великій Британії перевищили ціну газу для України майже удвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер, відповідаючи на питання журналістів щодо обґрунтованості скарг України на високі ціни на російський газ.

«Ціна на російський газ, що поставляється в Україну, істотно нижче за спотову ціну, що встановилася в континентальній Європі. А, наприклад, на британському торговому майданчику минулої п'ятниці ціна на газ досягала позначки в 800 дол. за тис. куб., що майже удвічі перевищує ту ціну, за якою «Газпром» поставляє газ в Україну в рамках довгострокових контрактів», - сказав О.Міллер.

«Зараз ми наочно спостерігаємо процес зміни основного вектора поставок енергоносіїв, зокрема зі спотового ринку, який зміщується від Європи в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, який є більш перспективним і ємким. Так, у січні Катар зменшив обсяг поставок на британський спотовий майданчик на 30% до показника минулого року. Ця обставина також штовхає європейські ціни на газ вгору. Україна не витримає спотових цін», - сказав він.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.