«Одесаобленерго» обмежить електропостачання ряду підприємств - найбільших боржників

Енергопостачальна компанія ВАТ «Одесаобленерго» за борги різко обмежить електропостачання (з подальшим повним відключенням) чоловічій Південній виправній колонії № 51 (Одеса) та національному університету «Одеська юридична академія» з 26 березня. Про це УНІАН повідомили в комерційній дирекції «Одесаобленерго».

«До такої міри ми вдалися вимушено, оскільки саме ці дві організації - серед найбільших боржників. Заборгованість юридичної академії становить 2,046 млн гривень, Південної виправної колонії – 1,146 млн гривень», - повідомили в дирекції.

У енергопостачальній компанії підкреслюють, що неодноразово зверталися до керівників зазначених організацій - почесного президента юракадемії Сергія Ківалова (депутата Верховної Ради, ПР) та начальника Одеського регіонального управління Державної пенітенціарної служби Олександра Адзеленка, інформуючи їх про необхідність погасити заборгованість.

«Проте, навіть письмові звернення не дали результат», - заявили в комерційній дирекції.

У компанії також уточнили, що академія фактично не оплачує спожиту електроенергію з січня 2012 року, а виправна колонія - понад півроку.

Читайте також:

Борги населення з оплати ЖКП у січні зросли до 13,4 млрд грн