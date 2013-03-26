Ціна нафти продовжила зростання на тлі статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 26 березня, ціни на нафту продовжили зростання на тлі статданих зі США за індексом ділової активності, який піднявся вище прогнозованого показника.

Так, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,01 долара, або 0,06%, - до 108,24 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 0,03 долара, або 0,05%, - до 94,85 долара за барель.

Обмежують зростання котирувань очікування учасниками ринку даних про динаміку оптових запасів на складах у США від Американського інституту нафти (API), передає Bloomberg.