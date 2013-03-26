Питання газового консорціуму буде вирішено через кілька тижнів – Ставицький

Брюссель. Питання створення газотранспортного консорціуму буде вирішено під час проведення "круглого столу" через кілька тижнів.

Про це заявив українським журналістам у Брюсселі ввечері 25 березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером.

"Зараз остаточно узгоджується з робочими групами, і я так розумію, що протягом всього двох тижнів усе сформатується, і буде визначено місце, і де він буде проходити. А те, що він буде - це сто відсотків", - сказав міністр.

Е.Ставицький зазначив, що під час зустрічі з комісаром ЄС обговорював питання "імплементації останніх домовленостей України і ЄС, які були досягнуті в лютому цього року".

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи є у міністерства бачення, яким повинен бути новий газовий консорціум: двостороннім або тристороннім, міністр відповів: "Круглого столу" дочекайтеся, все буде зрозуміло".

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Е.Ставицький заявив журналістам у Брюсселі про те, що отримав пропозицію від Г.Еттінгера про створення тристороннього газотранспортного консорціуму. Він також зазначив, що в найближчі тижні має відбутися "круглий стіл". За словами міністра, українська сторона пропонувала провести його в Києві і обговорити питання створення консорціуму, залучаючи до розмови провідні європейські компанії, фахівців, представників країн каспійського регіону, а також компаній зі США.

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