Ставицький: Майбутнє газового консорціуму проясниться через кілька тижнів

Брюссель. Питання створення газотранспортного консорціуму буде вирішено під час проведення "круглого столу" через кілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив українським журналістам у Брюсселі міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький ввечері 25 березня після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером.

"Наразі остаточно узгоджується з робочими групами, і я так розумію, що протягом лише двох тижнів все сформатується, і буде визначено місце і де він проходитиме. А те, що він буде, - це сто відсотків", - сказав міністр.

Е.Ставицький зазначив, що під час зустрічі з комісаром ЄС обговорював питання "імплементації останніх домовленостей України та ЄС, яких було досягнуто в лютому цього року".

При цьому, відповідаючи на запитання про те, чи є у міністерства бачення, яким повинен бути новий газовий консорціум: двосторонній чи тристоронній, міністр відповів: "Круглого столу" дочекайтеся, все буде зрозуміло".

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Е.Ставицький заявив журналістам у Брюсселі про те, що дістав пропозицію від Г.Еттінгера про створення тристороннього газотранспортного консорціуму. Він також зазначив, що найближчими тижнями повинен відбутися "круглий стіл". За словами міністра, українська сторона пропонувала провести його в Києві й обговорити питання створення консорціуму, залучаючи до розмови провідні європейські компанії, фахівців, представників країн каспійського регіону, а також компаній із США.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ 19 березня заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день питання по модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи можна вважати, що рішення про двосторонній консорціум практично ухвалене, М.Азаров сказав: “Рішення буде тоді, коли буде підписано відповідну угоду”.

21 березня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав у інтерв'ю європейським ЗМІ, що Україна має гарантувати дотримання інтересів Росії за умови участі в газовому консорціумі, що потребує відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки що розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1 тис. 449.