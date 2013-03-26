«Укргазвидобування» у 2012 році збільшило чистий прибуток більш ніж удвічі

Одна з найбільших в Україні газовидобувних компаній «Укргазвидобування» в 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшила чистий прибуток у 2,15 рази - до 155,922 млн грн з 72,524 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 2,22 рази - до 353,957 млн грн зі 159,653 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» є найбільшою в Україні газодобувною компанією. Частка «Укргазвидобування» на українському ринку видобутку газу становить близько 80%, газового конденсату - 50%, нафти - близько 3%.