Міненерго перевірить систему оповіщення на Хмельницькій АЕС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України має намір провести квартальну перевірку системи оповіщення на Хмельницькій атомній електростанції з практичним включенням сирен на промисловому майданчику станції. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

Перевірка запланована на 28 березня і пройде в рамках графіка «Перевірки локальної системи оповіщення промислового майданчика та 5-км зони ХАЕС в 2013 р». Згідно з планом, перевірка триватиме 1:00 - з 14.00 до 15.00, сирени будуть включені на промисловому майданчику ХАЕС, а також у м.Нетішин, с.Комаровка, с.Полянь Славутського району Хмельницької області.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області у місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключення в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.

Перевірки та експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Ризикаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.