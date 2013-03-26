«Газтранзит» у 2012 році скоротив чистий прибуток на 6,7%

Підприємство «Газтранзит» у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротило чистий прибуток на 6,7% - до 81,945 млн грн з 87,847 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 0,4% - до 826,779 млн грн із 823,198 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з іноземними інвестиціями «Газтранзит» (м. Київ) створене в 1997 році для реалізації проекту з транзиту російського газу в балканські країни.

37% акцій ПАТ «Газтранзит» належить НАК «Нафтогаз України», 37% - ВАТ «Газпром» (Росія), 18% - Turusgaz Taahhut Paz. ve Ticaret (Туреччина) і 8% - «Трансбалкан» (Туреччина).