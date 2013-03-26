Янукович вважає, що наразі немає необхідності збільшувати видобуток вугілля

Президент Віктор Янукович заявляє, що немає необхідності нарощувати обсяги видобутку вугілля, поки не будуть збудовані заводи з його переробки на синтетичний газ.

Про це В.Янукович сказав сьогодні під час зустрічі з головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дмитром Колєсніковим щодо соціально-економічного розвитку області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

На початку зустрічі глава держави зазначив, що хотів би почути від голови Дніпропетровської ОДА інформацію про поточну ситуацію в області, зокрема економічну, а також про питання, які нині є найбільш актуальними для людей.

Як повідомив після зустрічі з Президентом Д.Колєсніков, він доповів В.Януковичу про соціально-економічний розвиток Дніпропетровської області та про плани її розвитку в середньостроковій перспективі. За його словами, він також поінформував Президента про стан базових галузей економіки регіону.

«Глава держави звернув окрему увагу на розвиток вугільної та металургійної галузей. Він наголосив, що немає необхідності нарощувати обсяги видобутку вугілля, поки не будуть збудовані заводи з переробки вугілля на синтетичний газ. Президент зазначив, що Україна має потенціал для зростання металургійній галузі», - цитує Д.Колєснікова прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України у січні-лютому 2013 року скоротили видобуток вугілля на 6,6% - до 13,457 млн тонн з 14,412 млн тонн за аналогічний період 2012 року. Зокрема, у лютому 2013 року видобуток вугілля порівняно з лютим минулого року скоротився на 9,3% - до 6,5 млн тонн.

За підсумками 2012 року вуглевидобувні підприємства України збільшили видобуток вугілля на 4,75% порівняно з 2011 роком - до 85,745 млн тонн.

1 березня 2013 року під час прес-конференції Президент Віктор Янукович заявив, що для забезпечення паливного балансу країни Україні необхідно щорічно видобувати 100-105 млн тонн вугілля.

За останні два роки Україна декларує плани з переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.