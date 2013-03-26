Кабмін виділив 325 млн грн на енергоефективність

Кабінет Міністрів України спрямував Міністерству економічного розвитку і торгівлі 324,8 млн грн для фінансування заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

Відповідне розпорядження №158 від 25 березня 2013 року опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, виділені кошти – це залишок асигнувань, які раніше надійшли до спеціального фонду держбюджету від Європейського Союзу в рамках фінансування програми підтримки Енергетичної стратегії України в частині сприяння енергоефективності і розвитку відновлюваних джерел енергії.

Міністерству фінансів наказано внести відповідні зміни до розпису держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, голова Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України Микола Пашкевич наприкінці 2012 року заявляв, що виробництво електроенергії в Україні з відновлюваних джерел у 2013 році може подвоїтися до рівня 2 млрд кВт/год.

Крім того, Кабінет Міністрів України очікує зниження рівня енергоємності ВВП на 1,5-3% на рік завдяки реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.