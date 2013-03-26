Україна підтримує газотранспортні проекти Грузії AGRI і «Білий потік»

Україна підтримує газотранспортні проекти AGRI і «Білий потік» та зацікавлена в їх успішній реалізації, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики і природних ресурсів Грузії Кахою Каладзе, що відбулася в Тбілісі (Грузія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, нафтогазовий сектор співпраці України і Грузії, а особливо реалізація проектів Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору, за словами Е.Ставицького, залишається серед пріоритетів України у сфері енергетики. «Не менш важливими для обох країн є проекти міжнародного значення. Україна підтримує заплановані Грузією газотранспортні проекти AGRI і «Білий потік» і зацікавлена в їх успішній реалізації», - цитує прес-служба голову Міненерговугілля.

За словами міністра, Україна також зацікавлена в участі в реалізації проекту Трансанатолійського газопроводу, експлуатація якого дозволить істотно збільшити обсяги транзиту природного газу через територію Грузії. Крім того, цей проект дозволить задіяти українську газотранспортну систему для транспортування газу до Європи, а також зумовить можливість поставок труб українського виробництва для реалізації проекту TANAP.

Прес-служба Міненерговугілля також повідомила, що Е.Ставицький взяв участь у відкритті 12-ї Грузинської конференції «Нафта, газ, енергетика та інфраструктура». Під час свого виступу він, крім іншого, звернув увагу на цінність розвитку альтернативної енергії з відновлюваних джерел.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Е.Ставицький провів зустріч із комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером, під час якої обговорювалося питання "імплементації останніх домовленостей України і ЄС, досягнутих у лютому цього року", а також плани проведення круглого столу з питань модернізації української ГТС.

Кількома днями раніше, 22 березня, Е.Ставицький провів переговори з міністром енергетики РФ Олександром Новаком про використання української газотранспортної системи для поставок природного газу до країн Європи.