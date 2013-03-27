Статдані зі США обвалили ціну нафти

На світових торгах у середу, 27 березня, ціни на нафту знижуються на статданих Американського інституту нафти (API).

Так, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,17 долара, або 0,08%, - до 109,27 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,28 долара, або 0,26%, - до 96,09 долара за барель.

За даними API, запаси зросли на 3,7 мільйона барелів, тоді як запаси пального скоротилися на 2 мільйони барелів, а запаси дистилятів - на 1,9 мільйона барелів. Аналітики очікували більш низького показника.

Не порадували інвесторів і новини від аналітичної компанії Conference Board, яка повідомила про падіння індексу довіри споживачів до економіки США в березні до 59,7 пункта з 68 пунктів у лютому. При цьому аналітики очікували більш високого показника, передає Bloomberg.