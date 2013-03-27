"Газпром" може стати власником 20% проекту Total у Болівії

ВАТ "Газпром" може купити 20% газових родовищ у Болівії у французької Total, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Bloomberg.

Конгрес Болівії ухвалив законопроект, що дозволяє змінити контракт на родовища Ipati і Aquio для початку видобутку до кінця 2016 року. Як повідомив міністр енергетики Хуан Хосе Соса, Total збереже 60% у проектах, аргентинська Techint Group - 20%.

У лютому 2007 року "Газпром" і болівійська державна нафтогазова компанія YPFB підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає співпрацю в галузі розвідки і розробки вуглеводнів у Болівії, вивчення можливості участі в інфраструктурних проектах, зокрема з виробництва ЗПГ.

У березні 2008 року "Газпром" уклав з болівійською державною нафтогазовою компанією YPFB угоду про проведення геологорозвідувальних робіт на блоках Сунчал, Асеро і Карауайчо. Три обраних "Газпромом" блоки розташовані в південно-східній частині Болівії в межах нафтогазоносного басейну Субандіно Сур, в традиційній зоні пошуку родовищ нафти і газу в країні. За експертними оцінками, потенціал газоносності цих блоків становить до 300 мільярдів кубів.

Болівія посідає третє місце в Латинській Америці після Венесуели і Тринідаду і Тобаго за запасами природного газу. Доведені запаси природного газу Болівії становлять близько 0,75 трильйона кубометрів, нафти - 60 мільйонів тонн. Загальні запаси природного газу, з урахуванням доведених і ймовірних, оцінюються в 1,5 трильйона кубометрів.

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