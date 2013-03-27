Кабмін виділив 302 млн грн на реалізацію Енергетичної стратегії України

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству енергетики та вугільної промисловості 301,9 млн грн на виконання заходів Енергетичної стратегії України до 2030 року, запланованих на 2013 рік.

Відповідне розпорядження Кабміну № 159 від 25 березня ц.р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з постановою, кошти виділяються із спеціального фонду державного бюджету, а їх первинним джерелом стали фінансові вливання, зроблені в рамках виконання Угоди з Європейським Союзом про фінансування заходів щодо впровадження Енергетичної стратегії України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України направив Міністерству економічного розвитку і торгівлі 324,8 млн грн для фінансування заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.