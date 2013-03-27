Україні та Польщі слід об'єднати зусилля в розвитку відновлювальної енергетики - експерт

Україні та Польщі слід об'єднати зусилля в розвитку відновлювальної енергетики для досягнення цілей, поставлених Європейським союзом, заявив польський економічний експерт Мирослав Чех під час виступу на форумі "Україна-Польща", який проходив у Варшаві 25-26 березня.

"Обидві країни приєдналися до другого і третього енергопакету ЄС, який передбачає збільшення частки альтернативної енергетики до 20%. Так що Україні і Польщі потрібно співпрацювати в цьому питанні", - сказав він.

Експерт відзначив, що і Польща, і Україна в останні роки досягли певних успіхів у використанні відновлювальних джерел енергії. Зокрема Україна за два роки практично з нуля збудувала понад 600 МВт потужностей вітрової та сонячної енергетики.

Народний депутат України, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олег Зарубінський у свою чергу нагадав, що в Криму вже більше року працює одна з найбільших у світі сонячних електростанцій.

"Альтернативи зеленій енергетиці немає. Про те, що Україна зробила прорив у цій галузі, свідчить і те, що компанія Ernst & Young назвала Україну одним з найперспективніших ринків Східної Європи", - сказав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, Україна останні два роки розвиває альтернативну енергетику інтенсивніше, ніж традиційну. За даними держпідприємства "Укренерго", найбільше зростання встановленої потужності за підсумками 2012 року показали вітрові електростанції - у 2,2 рази, до 262,8 МВт та сонячні електростанції - в 1,7 рази, до 317,8 МВт. Будівництво сонячних електростанцій дозволило частково вирішити проблему дефіциту генеруючих потужностей на півдні України - в Криму та Одеській області.

З моменту прийняття закону про зелені тарифи в 2009 році інвестиції в альтернативну енергетику перевищили 21 млрд грн.

Форум "Україна-Польща" організований польським Фондом ім. Стефана Баторія.