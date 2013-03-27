Україна не буде виходити з Європейського енергоспівтовариства, запевняє Кожара

Москва. Україна не збирається виходити з Європейського енергетичного співтовариства, незважаючи на те, що Київ не задоволений нинішнім рівнем співпраці.

Про це заявив в інтерв`ю РІА «Новости» міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

«На сьогодні ми не збираємося переглядати наші домовленості. Ми вважаємо, що участь України в Європейському енергетичному співтоваристві загалом позитивно впливає, як на європейську сторону, так і на Україну», - сказав Л.Кожара.

До того ж, за словами міністра, Європейський Союз пов`язує участь України в ЄЕС з перспективою підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Він наголосив, що Україна є одним із найнадійніших елементів Європейського енергетичного співтовариства і виконує взяті на себе зобов`язання.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент Віктор Янукович заявив, що Україна не задоволена співпрацею з Європейським енергетичним співтовариством. Зокрема, він зазначив, що за три роки членства в цій організації Україна не одержала навіть співчуття в питаннях газових відносин з Росією.

Прем`єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 21 березня заявив, що Україна повинна гарантувати дотримання інтересів Росії при участі в газовому консорціумі, що потребує відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Д.Медведєв наголосив, що альянс між Росією і Україною може бути тільки за умови виходу України з цілого ряду відповідних інституцій, включаючи договір про приєднання до Енергетичного союзу.

«Не цікаво – будь ласка, значить, ми розвиватимемося своїм шляхом, а Україна може залишатися в будь-яких міжнародних угодах. це її суверенне право. Але якщо ми про щось домовляємося, ми повинні забезпечити свої інтереси. Переговори на цю тему продовжуються, наші українські колеги нам періодично посилають сигнали, але далі за ці сигнали поки процес не йде. Поживемо – побачимо», - заявив Д.Медведєв.