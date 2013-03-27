Російська Danford&Co інвестує 12 млн євро у створення енергопарку на Івано-Франківщині

Інвестиційна компанія Danford&Co інвестує у створення енергопарку в Івано-Франківській області 12 млн євро.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, 26 березня голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк провів офіційну зустріч з представниками інвестиційної компанії Danford&Co щодо розвитку стратегічного енергетичного проекту — інноваційної біоелектростанції «Агроенерготехнології».

6 березня було підписано Акціонерну угоду між представниками Danford&Co та «Агроенерготехнологій», яка передбачає фінансування цього проекту в розмірі 12 млн євро.

На зустрічі наголошувалося, що результатом співпраці буде створення енергопарку з повним циклом виробництва екологічно чистої «зеленої» енергетики, що передбачає вирощування біомаси рослинного походження на площі до 2000 га, створення потужностей для переробки сільськогосподарської продукції та виробництва альтернативних видів палива, виробництво електроенергії з цього виду палива потужністю 2,6 МВт.

За словами керуючого директора Danford&Co Володимира Куцева «це перший потужний інфраструктурний проект в Україні, який вони готові фінансувати».

На думку управляючого партнера інвестиційного банку AIM Group, який є фінансовим радником проекту, Павла Присяжнюка, «альтернативна енергетика є стратегічним напрямком посилення економічної незалежності України та пiдтримується керiвництвом країни, що створює позитивний інвестиційний клімат в галузі, та зі свого боку дає можливість залучення стратегічних інвестицій та подальшого її розвитку».

Як повідомляв УНІАН, акціонери «Агроенерготехнологій» ідею біоелектростанції розвивають з 2009 року. 14 грудня 2010 року представники Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківської торгово-промислової палати, ТОВ «Агроенерготехнологіі» і ВАТ «Прикарпаттяобленерго» підписали меморандум про співпрацю щодо реалізації в регіоні проекту з виробництва альтернативної електричної енергії. У рамках зустрічі українська сторона також підписала контракт з постачання обладнання з представниками чеської компанії «TEDOM».

Довідка УНІАН. Danford&Co - російська компанія, що здійснює управління активами та інвестиціями у швидкозростаючі і недооцінені активи в різних сегментах економіки Росії та країн СНД. Один з основних напрямків - технології «зеленої генерації». На цей момент Danford&Co контролює 25% у московській компанії TELEB.R.O, а також володіє і управляє міноритарною часткою в мікрофінансовій компанії «Московський Мікро Кредит». Офіційний представник компанії Danford&Co в Україні - Михайло Шпір.

Компанія «Агроенерготехнологіі» заснована в 2009 році і розташована в передмісті Івано-Франківська. Основним напрямком її діяльності є переробка рослинного сміття і отримання біогазу, який, піддаючись реакції, видає кінцеві продукти у вигляді електроенергії і теплової енергії. Бенефіціаром і генеральним директором компанії є івано-франківський бізнесмен Тарас Виноградник.