Інвестиції у відновлювану енергетику Херсонщини можуть перевищити 15 млрд грн

Реалізація 20 запланованих проектів з будівництва вітряних і сонячних електростанцій на території Херсонської області загальною встановленою потужністю 1285 МВт дозволить залучити в економіку регіону 15,5 млрд грн приватних інвестицій.

Про це сказано в Програмі комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Херсонської області на 2013-2015 рр., яку розробила облдержадміністрація і затвердила своїм рішенням обласна рада.

"Область має сприятливі перспективи для розвитку альтернативних видів енергетики, зокрема, сонячної та вітрової. У середньостроковій перспективі планується перетворити Херсонську область у регіон, який генерує екологічно чисту енергію", - сказано в документі.

За даними облдержадміністрації, в області реалізується більше 10 проектів з будівництва сонячних електростанцій (СЕС).

Словацька Star Group у 2012 році розпочала спорудження СЕС (120 МВт) в Каховському районі, французька Beten Ingenierie - на 30 МВт в Новотроїцькому районі, українське "Соларенерго" - на 27 МВт в Скадовському районі, "А-Капітал" - на 24 МВт в Горностаївському районі, "Сивашенергопром" - на 5 МВт в Чаплинському районі, "Грінвей Енерджі" - на 2,5 МВт в Генічеському районі, "Бі Енерджетікс" - на 2,3 МВт у Каланчацькому районі.

Компанія "Чеська перспектива Херсон", за даними обласної влади, планує побудувати три СЕС потужністю 8 МВт кожна, дві з яких - у Великолепетиському районі та одна - у Високопільському. Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" має намір спорудили три СЕС: в Генічеському (75 МВт) та Новотроїцькому (32, МВт) районах, а також під Херсоном (60 МВт).

Як уточнюється в програмі, кримська компанія "Енеко Україна" розробила інвестиційний проект з будівництва кількох вітроелектростанцій (ВЕС) загальною потужністю 381 МВт на території Генічеського, Новотроїцького, Каланчацького та Голопристанського районів.

"Сивашенергопром" до цього часу ввів в експлуатацію першу чергу (3 МВт) ВЕС в Чаплинському районі, а "Віндкрафт-Україна" - першу чергу (3 МВт) ВЕС "Новоросійська" у Скадовському районі.

Крім того, Beten Ingenierie проводить дослідження можливості будівництва ВЕС потужністю 75 МВт в Іванівському районі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні відновлювальна енергетика другий рік поспіль випереджає традиційну за темпами розвитку. За даними держпідприємства "Укренерго", найбільше зростання встановленої потужності у 2012 році продемонстрували ВЕС - в 2,2 раза, до 262,8 МВт і СЕС - в 1,7 раза, до 317,8 МВт.

Кабінет Міністрів виділив Міністерству економічного розвитку і торгівлі 324,8 млн грн для фінансування заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.