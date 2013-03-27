Туреччина вводить санкції щодо італійської ENI

Міністр енергетики Туреччини Танер Йілдиз заявив у середу, 27 березня, про введення санкцій щодо італійської компанії ENI у зв'язку з її участю у видобутку енергоносіїв в Середземному морі спільно з Республікою Кіпр.

Очільник Міненерго, зокрема, оголосив, що ухвалено рішення про замороження проектів ENI у Туреччині, передає РИА "Новости" з посиланням на телекомпанію NTV.

"Незважаючи на всі попередження, компанія ENI продовжує роботи з розвідки нафти і газу в міжнародній акваторії Південного Кіпру (Республіка Кіпр) в Середземному морі", - цитує державне інформагентство Туреччини Анадолу голову Міненерго. "Ми ухвалили рішення припинити роботу з компанією ENI, включаючи замороження її проектів у Туреччині", - заявив турецький міністр.

Італійська ENI є партнером російського "Газпрому" у проекті "Блакитний потік" - магістральний газопровід, призначений для прямих поставок російського газу до Туреччини по дну Чорного моря. Він був введений в експлуатацію у лютому 2003 року. Для забезпечення фінансування, організації будівництва газопроводу і його експлуатації "Газпром" та ENI на паритетних засадах створили російсько-італійську компанію Blue Stream Pipeline Company.

Крім того, ENI належить 20% в компанії South Stream Transport AG, створеній "Газпромом" для будівництва газопроводу "Південний потік", дозвіл на будівництво морської ділянки якого в своїй винятковій економічній зоні Туреччина видала в грудні 2011 року. Комерційні поставки по цьому трубопроводу до Європи передбачається почати у першому кварталі 2016 року, а вивести проект на повну потужність - 63 мільярди кубометрів на рік - у 2018 році. Загальна вартість "Південного потоку", включаючи сухопутні ділянки, оцінюється в 16 мільярдів євро.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина заявила, що оскаржить будь-які дії Кіпру з дослідження родовищ природного газу в його територіальних водах для залучення інвестицій і порятунку своєї економіки. Туреччина вважає, що природні багатства мають належати обом громадам острова - як кіпрської (грецької), так і турецької, яка проживає на півночі острова, де після окупації нею була створена держава Турецька Республіка Північного Кіпру, не визнана жодною країною світу, крім самої Туреччини .

Родовища газу на кіпрському шельфі - найбільші з відкритих за останні десять років. Його запаси оцінюються в 1,7 трильйона кубометрів, а чистий прибуток від їх експлуатації може становити понад 800 млрд євро.

Нагадаємо, Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про конкретні домовленості інформації поки що немає. Йдеться про частки в банках і проектах з розробки газових родовищ на Кіпрі.