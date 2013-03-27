Енергохолдинг ДТЕК розмістив п'ятирічні євробонди на 600 млн дол.

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», розмістив на ринку п'ятирічні євробонди на 600 млн доларів США, йдеться у повідомленні емітента.

Купон за випущеними компанією DTEK Finance PLC облігаціями з погашенням у квітні 2018 року становив 7,875%. Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd.

Організаторами випуску паперів є зокрема ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ і Сбербанк Росії.

Раніше ДТЕК заявив про намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених у 2010 році на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році за рахунок випуску нових паперів.

У середу емітент повідомив на сайті Лондонської біржі про намір спрямувати на операцію з цього викупу раніше випущені боргові папери до 321,3 млн дол., залучені за новою позикою.

«Незважаючи на волатильну поточну ситуацію на міжнародних ринках капіталу, ДТЕК зберіг можливість залучати обсяги довгострокового фінансування на сприятливих для нас умовах... Використання залучених коштів у розмірі 600 млн дол. США спрямовано на частковий викуп облігацій попереднього випуску в розмірі 321 млн дол. США ( випуск у розмірі 500 млн дол. США, купон - 9,50%, термін погашення - 2015 рік), а також на загальнокорпоративні цілі, включаючи поповнення обігових коштів та реалізацію інвестиційної програми», - цитує прес-реліз холдингу директора з фінансів ДТЕК Всеволода Старухіна.

Старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Анастасія Туюкова зазначила, що ДТЕК зміг розмістити новий випуск з дохідністю на 0,125 базисних пункти нижче початкового орієнтиру в 8,25%.

За її оцінкою, загальний залишок заборгованості компанії за своїми єврооблігаціями становитиме 800 млн дол., з яких 200 млн повинні бути погашені в 2015 році і 600 млн - у 2018 році. Водночас загальний борг на кінець 2013 року, згідно з прогнозом інвесткомпанії, становитиме 3,3 млрд дол.

«На наш погляд, останнє розміщення було успішним, враховуючи нижчу дохідність і трохи вищий обсяг випуску порівняно з початковими орієнтирами», - сказала агентству УНІАН А.Туюкова.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову.