Нафта дорожчає на тлі даних зі США щодо переробки сировини

На світових торгах у четвер, 28 березня, ціни на нафту зростають на тлі даних Управління з інформації в галузі енергетики США про обсяг переробки сировини.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,27 долара, або 0,24%, - до 109,94 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,06 долара, або 0,04%, - до 96,63 долара за барель.

За даними Управління, американські НПЗ довели завантаженість операційних потужностей до 85,7% з 83,5% тижнем раніше - підприємства починають готуватися до літнього періоду відпусток, передає Bloomberg.

Обмежують зростання цін на "чорне золото" новини Міністерства енергетики США щодо запасів палива в країні - зростання перевищило очікування експертів.