У Росії з 1 квітня мито на нафту знизиться до 401,5 дол.

Експортне мито на нафту в РФ з 1 квітня 2013 року знизиться на 19,1 долара - до 401,5 долара за тонну з 420,6 долара за тонну в березні, випливає з постанови уряду РФ.

Експерт Мінфіну Олександр Сакович раніше повідомив журналістам, що експортні мита на нафту і нафтопродукти відповідно до закону про митний тариф з квітня перестануть затверджуватися постановою уряду РФ. Ставки мит, як і колись, будуть розраховуватися щомісяця на підставі середньої світової ціни на нафту. Інформація про ставки публікуватиметься на сайті Мінекономрозвитку, передає ПРАЙМ.

Нагадаємо, Україна закуповує російську нафту марки Urals.

За даними котирувальних агентств Platts і Argus, середня ціна на нафту марки Urals у 2012 р. становила 110,52 дол./бар., що на 1% більше порівняно з показником за 2011 р. (109,34 дол./бар.).