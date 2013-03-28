«Газпром» підписав десятирічний контракт на поставки газу до Сербії

Москва. Російський газовий монополіст, компанія «Газпром» підписала десятирічний контракт на постачання газу до Республіки Сербія в обсязі до 1,5 млрд куб. м газу щорічно.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками візиту глави компанії Олексія Міллера до Сербії.

«У присутності прем'єр-міністра Республіки Івіци Дачича підписано довгостроковий контракт на поставку російського газу до Республіки Сербія в обсязі до 1,5 млрд куб. м газу щорічно протягом 10 років. Транспортування газу буде здійснюватися за існуючим маршрутом, а в майбутньому - газопроводом «Південний потік», - йдеться в повідомленні.

О.Міллер заявив, що «Газпром» і Сербія підтвердили стратегічний характер двосторонньої співпраці в нафтогазовій сфері.

«Підписано довгостроковий контракт, Сербія отримала гарантії поставок газу і хорошу ціну», - сказав він.

Також він підкреслив, що проект «Південний потік» - найбільший сьогодні інвестиційний проект в Європі - буде реалізований за участю сербських компаній і повністю забезпечить перспективні потреби Сербії в енергоресурсах.

Довідка УНІАН. У 2012 році Група «Газпром» поставила до Сербії 1,5 млрд куб. м природного газу.

Транспортуванням, розподілом і зберіганням природного газу на території Сербії займається державне підприємство «Сербіягаз».

В цілях диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік". Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією і Хорватією були підписані міжурядові угоди.

У листопаді 2009 року була зареєстрована спільна проектна компанія South Stream Serbia AG. Частка ВАТ «Газпром» у компанії становить 51%, ДП «Сербіягаз» - 49%.

У жовтні 2012 року було прийнято позитивне остаточне інвестиційне рішення за проектом «Південний потік» на території Сербії.