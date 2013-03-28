Україна ввійшла у глобальну платформу моніторингу цін на ринках нафтопродуктів

Україна увійшла до складу країн-розробників і учасників глобальної платформи моніторингу цін на ринках нафтопродуктів, пілотний проект якої буде запущено, як передбачається, 8 квітня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене в рамках П'ятого засідання міжнародної Робочої групи з вивчення питань ціноутворення на ринках нафтопродуктів, що відбувається в Києві.

Мета створюваної платформи, ідея якої належить фахівцям австрійського і російського антимонопольних відомств, – сформувати єдину базу даних, а також єдину методологію оцінювання ризиків у процесі ціноутворення на ринку нафтопродуктів.

«Такі системи дозволяють оцінювати стан ринку на предмет присутності олігополій, домінування кількох господарюючих суб'єктів на ринку – як на локальному рівні, загальнодержавному рівні, так і на світовому ринку», - відзначив один зі співавторів ідеї, заступник керівника Федеральної антимонопольної служби Росії Анатолій Голомолзін.

Він також звернув увагу на те, що динаміка світових цін так чи інакше позначається на внутрішньому ринку. «Проте такий вплив нерівномірний в тому разі, якщо на внутрішньому ринку конкуренція не розвинена. При належному рівні конкуренції ціни корелюються швидко і адекватно. Якщо ж ціни не корелюються, то це перша ознака монополізації ринку або змови господарюючих суб'єктів», - наголосив А.Голомолзін.

Водночас він зазначив, що оцінити таку кореляцію можна в основному за допомогою єдиних цінових баз даних, що включають три індикатори: ціни в рамках біржової торгівлі; ціни, зазначені в контрактах; загальносвітовий середній рівень цін на нафтопродукти.

У свою чергу, державний уповноважений Антимонопольного комітету України Микола Бараш зазначив, що участь України в таких базах даних і в загальній платформі моніторингу ціноутворення на ринку нафтопродуктів було б дуже корисною для країни. «Ринок нафтопродуктів – це приблизно 10% ВВП України. Будь-які проблеми на цьому ринку позначаються на всій країні. Крім прямої дії, ринок має ще й непрямий вплив. Ціни на бензин – найважливіший індикатор ціноутворення на інших ринках», - відзначив М.Бараш.

Також він зазначив, що якщо в Києві конкуренція на ринку нафтопродуктів очевидна, то в регіонах – навпаки. «В цілому по країні вельми поширена ситуація, коли в регіонах домінують одна-дві-три компанії. Крім того, характерним для України є те, що близько 80% всього обсягу нафтопродуктів продається у великих містах і на максимально пожвавлених трасах», - сказав М.Бараш і додав, що фактично весь цей обсяг продається вертикально інтегрованими компаніями, що спеціалізуються як на торгівлі імпортним бензином, так і на торгівлі бензином власного виробництва.

На думку М.Бараша, така ситуація сприяє тому, що між компаніями активно розвивається своя система обміну інформацією, що так чи інакше може вести до утворення картельних змов. Водночас момент монопольного або картельного ціноутворення відстежити в таких умовах украй складно – через закритість самих компаній, а також відсутність інформації про торгову маржу, показник якої господарюючі суб'єкти також не розкривають.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, споживання бензинів в Україні в 2012 році скоротилося на 2,2% (на 95,2 тис. тонн) - до 4,197 млн тонн. Виробництво бензинів усередині країни зменшилося на 42,4% (на 1,201 млн тонн), до 1,635 млн тонн.

Водночас згідно з митними деклараціями, у вільний оборот в 2012 році було відпущено близько 2,33 млн. тонн імпортних бензинів, що на 9,2% (206 тис. тонн) менше аналогічного показника за 2011 рік. У свою чергу, умовні обсяги недонадходжень акцизного податку і ПДВ внаслідок скорочення легального імпорту і використання окремими господарюючими суб'єктами схем ухилення від сплати податків у 2012 році становили понад 4 млрд грн.