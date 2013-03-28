УКРАЇНА РОЗПОЧАЛА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ З ЄВРОПИ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УГОРЩИНИ

Будапешт. Україна почала поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив сьогодні журналістам у рамках офіційного візиту до Угорщини.

«Мені дуже приємно повідомити, що сьогодні - і це знаменно - українсько-угорський кордон перетнула перша молекула, жартома, звичайно, угорського газу за реверсною системою поставок газу до України. Це, без перебільшення, дуже велика подія, тому що вона реально означає прорив енергетичної залежності України», - сказав М.Азаров.

За його словами, знаменно, що такий прорив відбувся з боку Угорщини, і у зв'язку з цим подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за його принциповий підхід, який дозволив довгі та важкі переговори завершити позитивним результатом і технічно підготувати поставки газу.

«І ось зараз Україна дістала можливість транспортувати значну кількість газу на свою територію. Це, без перебільшення, дуже серйозна і важлива подія в наших двосторонніх відносинах», - наголосив М.Азаров.

Він повідомив, що також обговорив із В.Орбаном питання розширення можливостей транзиту газу до України.

За словами М.Азарова, угорський прем'єр дав відповідне доручення своїм підлеглим, Україна проводитиме таку саму роботу.

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