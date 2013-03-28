Україна та Угорщина домовляються про транспортування газу в обсязі до 10 млрд куб. м

Будапешт. Україна й Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи обсягом до 10 млрд кубічних метрів.

Про це повідомив журналістів прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.

«Наявна потужність - 2 млрд кубічних метрів. Але є пропозиція, яку узгоджують технічні експерти сторін щодо збільшення обсягів у п'ять разів, тобто до 10 млрд можна буде прокачувати», - сказав В.Лук’яненко.

Він відзначив, що сторони також обговорюють можливість інших шляхів поставок газу з Європи до України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна розпочала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Нагадаємо, Україна планує у 2013 році укласти контракт на поставки природного газу обсягом 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини.

З 1 березня 2012 року “Укртрансгаз” забезпечив можливість прийому газу з Угорщини до України обсягом до 3 млн куб. м на добу у зимовий період і понад 1 млн куб. м - у літній.

Питання поставок газу з території Словаччини обсягом до 3 млн куб. м на добу наразі вимагає технологічного узгодження.