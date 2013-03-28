«Газпром» навряд чи надасть Україні знижку на газ - Fitch

Російський газовий монополіст «Газпром» навряд чи найближчим часом погодиться на істотні цінові поступки для НАК «Нафтогаз України», оскільки спотова ціна на природний газ в Європі на тлі збереження холодної погоди залишається високою.

Про це йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданому агентству УНІАН.

«Думка Fitch підкріплюється нещодавніми заявами голови правління «Газпрому» Олексія Міллера про те, що ціни для України є досить помірними в порівнянні з поточними спотовими цінами в Європі. Тому агентство вважає, що перспективи підписання нової угоди щодо цін на газ між «Газпромом» і «Нафтогазом» у цей час обмежені, якщо тільки Україна не піде на суттєві поступки», - сказано в повідомленні агентства.

До того ж Fitch як і раніше розцінює фінансові позиції і ліквідність «Нафтогазу» як дуже слабкі. «Нещодавно «Нафтогаз» оголосив про угоди на розробку родовищ сланцевого газу з Royal Dutch Shell і на будівництво заводу СПГ з одним західним партнером, що потенційно є позитивним для профілю бізнесу компанії, з огляду на те, як Україна прагне диверсифікувати джерела отримання газу, сконцентровані в Росії. Однак для здійснення цих проектів буде потрібно кілька років. Як наслідок, агентство не враховує їх як позитивний чинник у прогнозах щодо «Нафтогазу», - відзначають в Fitch.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік .

Ціна на газ встановлюється поквартально. У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася в порівнянні з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в лютому 2013 року суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 мільйона доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

Відзначимо також, що 25 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер, відповідаючи на питання журналістів про обгрунтованість скарг України на високі ціни на російський газ, заявив, що Україна не витримає спотових цін на газ, які в цей час у Великобританії перевищили ціну газу для України майже вдвічі.

Водночас 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна розпочала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.