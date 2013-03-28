Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання ціни на нього - Ставицький

Будапешт. Україна в березні поточного року скоротила закупівлі газу в Російській Федерації через невирішеність питання про зниження ціни на газ, повідомив журналістам у Будапешті в четвер, 28 березня, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: «Ми перебуваємо в переговорах з російськими колегами, але хочу відзначити, що протягом березня ми практично не купували газ на території Росії. Це насамперед тому, що не вирішено питання щодо цінової позиції».

Е.Ставицький зазначив, що український уряд працює над збільшенням обсягів диверсифікації поставок газу в Україну.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася у порівнянні з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в лютому 2013 року суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 мільйона доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

Відзначимо також, що 25 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер, відповідаючи на питання журналістів про обгрунтованість скарг України щодо високих цін на російський газ, заявив, що Україна не витримає спотових цін на газ, які в цей час у Великобританії перевищили ціну газу для України майже вдвічі.

Водночас 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування в Україну газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.