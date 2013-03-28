Україна розраховує на поставки газу через хорватський LNG-термінал

Будапешт. Україна розраховує на експлуатацію маршруту постачань газу через хорватський LNG-термінал, повідомив журналістам у Будапешті в четвер, 28 березня, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: «Ми розраховуємо на те, що найближчим часом будуть відпрацьовані нові два маршрути. Це маршрут TANAP - трубопровід, який пройде з Азербайджану до Центральної Європи. А також коридор Адріа - це споруджуваний LNG-термінал у Хорватії і пов'язаний він із системами в Центральній Європі, а також з нашою ГТС, - сказав Е.Ставицький.

Він зазначив, що розраховує, що цей проект буде реалізований у найближчі два-три роки.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна розпочала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування в Україну газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м

До 2016 року Хорватія має намір запустити в експлуатацію LNG-термінал на Адріатиці. Вартість проекту оцінюється у 600 млн євро. 25% фінансування країна розраховує отримати з фонду розвитку ЄС.