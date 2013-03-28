Україна розпочала поставки газу з Європи через територію Угорщини

Будапешт. Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини.

«Мені дуже приємно повідомити, що сьогодні, і це знаменно, українсько-угорський кордон перетнула «перша молекула», жартома, звичайно, угорського газу за реверсною системою поставок газу до України. Це без перебільшення дуже велика подія, тому що вона реально означає прорив енергетичної залежності України», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, знаменно, що такий прорив стався з боку Угорщини, і у зв'язку з цим подякував прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану за його принциповий підхід, який дозволив довгі та важкі переговори завершити позитивним результатом.

«І ось зараз Україна отримала можливість транспортувати значну кількість газу на свою територію. Це, без перебільшення, дуже серйозна і важлива подія в наших двосторонніх відносинах», - зазначив М.Азаров.

Він підкреслив, що також обговорив з В.Орбаном розширення можливостей для транзиту газу до України.

За словами М.Азарова, угорський прем'єр дав відповідне доручення своїм підлеглим, а з українського боку буде проводитися така ж робота.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Європейський Союз обіцяє Україні вирішити питання про диверсифікацію поставок природного газу, що вплине на ціну російського газу для України.

Він пояснив, що йдеться про реверсні поставки газу з Європи.

Нагадаємо, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

З 1 березня 2012 року "Укртрансгаз" забезпечив можливість прийому газу з Угорщини до України в обсязі до 3 млн куб. м на добу в зимовий період і понад 1 млн куб. м - в літній.

Питання поставки газу з території Словаччини в обсязі до 3 млн куб. м на добу наразі вимагає технологічного узгодження.

Нагадаємо, німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку - 56 млн куб. м газу.

З 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" розпочав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.

«Відсьогодні зранку розпочалися поставки природного газу з території Угорщини на територію України. Це йде поставка в рамках контракту з компанією RWE ", - повідомив у четвер, 28 березня, журналістам у Будапешті міністр вугільної промисловості і енергетики України Едуард Ставицький.

«Ціна складається на кожний день за північно-німецьким спотом. На цей момент ця ціна нижча, ніж 380 тис. дол. за тисячу метрів кубічних», - зазначив він.

За словами міністра, технічно на сьогодні є можливість поставок з Угорщини до України як мінімум 3-3,5 млн кубометрів газу на добу.

«Але впродовж 1-2 місяців технічна можливість становитиме приблизно 15 млн кубічних метрів, що в п'ять разів більше, ніж зараз. Якщо підрахувати - це не менше 5 млрд кубометрів на рік», - зазначив Е.Ставицький.

Також він наголосив, що зараз існує технічна можливість поставок в Україну газу з Європи через територію Польщі на рівні приблизно 2 млрд куб. м на рік.

Український уряд працює над збільшенням поставок газу через територію Польщі.