Ціни на нафту продовжили зростання на новинах з Японії

На світових торгах у п'ятницю, 29 березня, ціни на нафту продовжили зростання.

Так, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,33 долара, або 0,3%, - до 110,02 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,65 долара, або 0,67%, - до 97,23 долара за барель, передає Bloomberg.

У п'ятницю ціни на нафту підняли статдані з Японії - кількість новобудов у країні зросла на 3% у лютому після зростання на 5% у січні. Аналітики чекали зниження показника.

Тим часом, зростання котирувань обмежують новини з Китаю, де влада вимагає від малих і середніх банків жорстко контролювати кредитування.