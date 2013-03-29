Керівники АЕС Європи та Азії обмінялися досвідом дій в аварійних ситуаціях

Керівники атомних електростанцій Східної Європи та Азії обмінялися досвідом дій в аварійних ситуаціях і мінімізації їх наслідків під час семінару, який організувала НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомила прес-служба «Енергоатому», посилаючись на проведений у Києві семінар «Розробка, впровадження та використання Керівництва з управління важкими аваріями (РУТА) на АЕС».

«У ході підбиття підсумків семінару його учасники високо оцінили корисність подібних заходів для фахівців АЕС, експлуатуючих різні типи реакторів, і запропонували включити питання, пов'язані з РУТА, до програми партнерських перевірок, проведених ВАО АЕС», - сказано в повідомленні.

Міжнародний семінар, за інформацією «Енергоатому», був підготовлений спільно з Московським центром Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують атомні електростанції, (ВАО АЕС - МЦ).

У ньому взяли участь представники АЕС з Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індії, Ірану, Росії, Словаччини, України, Фінляндії та Чехії.

Як зазначає прес-служба, крім обміну досвідом дій в аварійних ситуаціях, учасники розглянули питання технічного стану АЕС і персоналу станцій, а також висловили бажання подальшої співпраці та залучення нових учасників.

«У підсумку було запропоновано в подальшому проводити семінар на постійній основі і запрошувати до участі в ньому розробників енергоблоків для атомних електростанцій», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня державне підприємство «НАЕК Енергоатом» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду обсягом 300 млн євро за проектом «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».

Наприкінці 2011 року Кабмін затвердив Комплексну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС на 2012-2017 роки загальною вартістю 12,453 млрд грн. У грудні 2012 року Кабмін визнав доцільним залучення НАЕК «Енергоатом» позик від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту з підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Загальна оціночна вартість програми становить 1,245 млн євро, зокрема за рахунок кредитів ЄБРР і «Євроатому» - 600 млн євро на паритетних умовах.

У березні 2013 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про участь в реалізації Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України на 2012-2017 роки шляхом надання кредиту на суму 300 млн євро.

У результаті виконання цієї програми українські АЕС приведуть у відповідність з міжнародними стандартами безпеки відповідно до вимог МАГАТЕ.

Початок кредитування - 2013 рік, термін надання кредиту - 15 років за ставкою LIBOR по євро + 1%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO) створена з метою обміну досвідом експлуатації АЕС і об'єднує всіх операторів АЕС світу.