"Альтіс-Холдинг" візьме участь у будівництві нафтотерміналу в Гданську

Варшава. Українська будівельна компанія "Альтіс-Холдинг" (Київ) увійшла до складу консорціуму, що виграв тендер на будівництво нафтотерміналу в польському Гданську, вартістю близько 130 млн дол. (415 млн злотих).

Про це УНІАН повідомила прес-служба польської державної нафтотранспортної компанії Pern Przyjazn, яка виступає замовником цього проекту.

До консорціуму, який зобов'язаний побудувати цей термінал у 2015 році, ввійшли дві компанії зі Словаччини (Vahostav і PSJ Hydrotranzit), а його головою є польська фірма IDS - BUD S.A. (Варшава).

Міністр державного майна Польщі Миколай Будзановський, який затвердив цей проект, назвав його важливим для енергетичної безпеки країни.

"Це важливо не лише з погляду конкурентоспроможності польської економіки, але також для створення гнучкого рішення в разі дефіциту палива на національному ринку", - сказав міністр, якого цитує прес-служба компанії.

Pern зазначила, що проект передбачає будівництво нафтотерміналу, ємністю 400 тис. кубометрів нафти і 300 тис. нафтопродуктів та інших продуктів.

Водночас Польська Gazeta Wyborcza написала в п'ятницю про завищення вартості резервуарів, які повинні бути побудовані в рамках цього контракту, і про вибір переможця "у дивно проведеному тендері".

За даними видання, у 2011 році PERN ввів в експлуатацію нові резервуари в Адамові місткістю 200 тис. тонн за близько 31,2 млн дол., а цього року отримає в експлуатацію ще два резервуари біля Плоцька за 22,5 млн дол.

"Резервуари в Гданську місткістю 375 тис. кубометрів обійдуться більш ніж утричі дорожче тих, які замовляли попереднє правління", - пише видання.

GW також зауважила, що держкомпанія анулювала результати оголошеного навесні минулого року тендеру на будівництво 29-ти резервуарів з необхідною інфраструктурою, після чого без оголошення нового тендеру запропонувала компаніям, які подали заявки, подати пропозиції тільки на шість резервуарів.

Прес-секретар PERN Роман Гуральський пояснив виданню таку процедуру тим, що вона була найбільш "швидкою, простою і ефективною" в такій ситуації.

Він також сказав, що не можна порівнювати вартість будівництва резервуарів у Гданську, Адамові і Плоцьку, оскільки останні будувалися на території PERN з існуючою вже необхідною інфраструктурою.

"У Гданську потрібно будувати все з нуля", - сказав він.

Gazeta Wyborcza також зауважила, що лідер консорціуму компанія IDS-BUD займається будівництвом центру для розведення риб, будує каналізацію в польському місті Радом і дорогу до торгового центру Auchan.

Водночас, за даними веб-сайту компанії, у неї є досвід будівництва резервуарів для палива, реалізації проектів зі спорудження нафтопроводів. Однак, найчастіше компанія, яка, серед іншого виконувала роботи при будівництві Національного стадіону у Варшаві, будувала дороги та торгові центри.

Довідка УНІАН. До "Альтіс-Холдинг", історія якого починається з 1995 року, входять 17 компаній, які зокрема займаються будівельними роботами, проектуванням, виробництвом будівельних матеріалів. За даними веб-сайту компанії, серед реалізованих нею будівельних проектів найбільше є побудованих торгових центрів. Компанія також побудувала новий аеропорт у Львові.

Корпорація «Альтіс-Холдинг» у серпні 2012 року виграла тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві й стала генеральним підрядником. За її оцінками, вартість реконструкції Поштової площі в Києві становить 403,6 млн грн.