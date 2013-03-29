Азаров подякував Президенту Угорщини за реекспорт газу з Європи

Прем’єр-міністр Микола Азаров подякував Президенту Угорщини Яношу Адеру за надання Україні можливості реекспортувати газ, придбаний на європейських спотових ринках.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну України, про це прем’єр заявив під час зустрічі з Президентом Угорщини.

«Україна протягом багатьох років вела важкі переговори з нашими сусідами, і тільки Угорщина вирішила це питання, забезпечивши прорив в енергетичній незалежності України», - сказав М.Азаров.

Водночас глава уряду зазначив, що на прохання угорської сторони Україна може збільшити в 2-2,5 рази експорт електроенергії до Угорщини, забезпечивши відповідні потреби цієї країни.

Прем’єр-міністр України зазначив, що під час офіційного візиту до Угорщини у нього відбулися конструктивні й плідні переговори з вищим керівництвом держави.

Також сторони обговорили питання екологічного захисту в Карпатському регіоні та можливості розвитку туризму в українських Карпатах. При цьому Президент Угорщини зазначив, що в Україні надзвичайно мальовнича природа, зокрема в басейні річки Тиса. На його переконання, Україна має великий потенціал для розвитку туризму, зокрема водного.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини М.Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Україна та Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд куб. м.