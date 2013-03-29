Одеський НПЗ відновлює роботу після дворічного простою

Одеський нафтопереробний завод після дворічного простою за ініціативою попереднього власника – найбільшої приватної нафтопереробної компанії «ЛУКОЙЛ» (Росія) – розпочав повномасштабні пуско-налагоджувальні роботи для відновлення виробництва продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, пуск до початку робіт на заводі дав голова Ради директорів групи СЄПЕК – нинішнього власника підприємства – Сергій Курченко в присутності міністра палива та енергетики України Едуарда Ставицького.

«Цим ми відроджуємо вітчизняну нафтопереробку. Ми дуже раді тому, що завод дістався нам у хорошому стані», – сказав С.Курченко і додав, що компанія націлена зробити підприємство економічно ефективним і конкурентоспроможним.

«Власне виробництво – інструмент боротьби з фальсифікатом на ринку. Споживачі в Україні купуватимуть хороше паливо за доступними, економічно обґрунтованими цінами», – сказав С.Курченко.

Як передбачається, основне виробництво на заводі розпочнеться вже через два місяці. Насамперед, з простою буде виведена установка АВТ (первинна переробка), яка є основною ланкою технологічного ланцюга підприємства. Крім того, вже найближчим часом на заводі будуть проведені роботи з перевірки та налагодження всіх виробничих установок, автоматизованих систем управління і протиаварійного захисту. На підприємстві відзначили, що на сьогодні на заводі діє сучасна система автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря, а також система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та автоматичного оповіщення наглядових органів та аварійно-рятувальних служб про нештатні ситуації.

У свою чергу міністр Е.Ставицький пообіцяв всіляко сприяти у відродженні нафтопереробки в Україні. «Ви скоро побачите, як протягом року уряд ухвалить низку постанов для підтримки вітчизняної нафтопереробки», – сказав Е.Ставицький.

Як передбачається, основне виробництво на заводі почнеться вже через два місяці.

Як повідомляв УНІАН, Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса) здатний щороку переробляти 2,8 млн тонн нафти. З 2000 року завод належав найбільшій у Російській Федерації приватній нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойля, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дала змогу випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне пальне - за стандартом Євро-4.

У жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ, пояснивши своє рішення низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

У 2011 році «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» збільшив чисті збитки на 3,7%, порівняно з 2010 роком, до 795,841 млн. грн.

Водночас на початку 2013 року виробничий інтерес до заводу виявила група компаній «Газ Україна», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейска паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

4 березня 2013 року «ЛУКОЙЛ» продав українській групі СЄПЕК 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.