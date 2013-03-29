Інспекція МАГАТЕ перевірила роботу Рівненської АЕС

Інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) перевірила роботу Відокремленого підрозділу (ВП) «Рівненська АЕС» держпідприємства НАЕК «Енергоатом», повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, під час візиту інспекторів МАГАТЕ проведено перевірку басейну витримки №3 після перевантаження ядерного палива, перевірку свіжого палива в сховищі блоків №3 та №4, а також перевірку систем спостереження МАГАТЕ, встановлених в реакторному відділенні блоків №3 та №4.

Раніше, ратифікувавши договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Україна взяла на себе зобов'язання про виключно мирне використання ядерних матеріалів. Для технічного контролю гарантій в цій сфері МАГАТЕ вже майже півстоліття перевіряє безпеку ядерної діяльності у світі, застосовує цілу низку процедур: опечатування реакторних установок після ремонтних кампаній, контроль за надходженням свіжого і відправкою відпрацьованого ядерного палива, а також за всіма паливними операціями на самій АЕС. Серед інших методів контролю застосовується і відеоспостереження за паливними касетами.

Згідно з встановленими міжнародними нормами, персонал атомних станцій не має доступу до обладнання МАГАТЕ. Завдання підприємств, де розташовані системи спостереження агентства, - забезпечити його збереження і постійне електроживлення. Таким чином, виключається будь-яка можливість зміни зафіксованих даних.

Довідка УНІАН. Рівненська АЕС - перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, які наразі є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина - з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації знаходиться 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, поблизу ріки Стир, в 4 км від міста Кузнецовськ.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.