Новий власник Одеського НПЗ розраховує на поставки сировини з моря

Одеський нафтопереробний завод розраховує налагодити поставки сировини - нафти марки Urals - з моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконавчий директор групи СЄПЕК - нинішнього власника підприємства - Олександр Каплан під час урочистого відкриття Одеського НПЗ, що простоюють останні два роки.

«Ми розраховуємо на поставки з моря, хоча схема складна. Магістральний нафтопровід наразі не працює в нашому напрямку», - сказав О.Каплан.

Водночас він зазначив, що перевалку сировини планується здійснювати на терміналі «Синтез-Ойл».

«Після налагодження регулярних поставок нафти компанія планує вийти на річний обсяг переробки до 2,5 млн тонн і випускати бензин стандарту Євро-5», - сказав О.Каплан.

Основним ринком збуту, за його словами, стане внутрішній ринок країни, а в перспективі - вихід на експорт. О.Каплан також підкреслив, що нафта для переробки (марки Urals) буде закуповуватися в учасників ринку.

Як повідомляв УНІАН,Одеський нафтопереробний завод після дворічного простою, ініційованого попереднім власником - найбільшою приватною нафтопереробною компанією «Лукойл» (Росія), розпочав повномасштабні пусконалагоджувальні роботи для відновлення виробництва продукції.