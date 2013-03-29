Площа пожежі на Вуглегірській ТЕС - 1,5 тис. кв. м, загинула одна людина

У Донецькій області під час ліквідації пожежі на Вуглегірській ТЕС рятувальники виявили тіло одного загиблого. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"О 17:29 під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого", - підкреслили в прес-службі, зазначивши, що зараз ліквідація вогню триває.

У свою чергу в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України додали, що також виявлено троє постраждалих. Але про ступінь тяжкості отриманих травм зараз не повідомляється.

Як уточнили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, «три особи постраждали в результаті пожежі - двоє отримали отруєння чадним газом і одна - опіки».

У Державній службі з надзвичайних ситуацій УНІАН повідомили, що площа розповсюдження вогню на крівлі Вуглегірської ТЕС орієнтовно становить 1,5 тис. квадратних метрів.

"29 березня о 15:15 на Вуглегірській теплоелектростанції ДАЕК «Центренерго» на другому блоці сталося загоряння обладнання, яке перетирає вугілля в пил. Потім вогонь поширився на крівлю будинку на площі орієнтовно 1500 кв. м", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Силами рятувальних підрозділів із задимленого середовища врятовано 10 осіб.

До гасіння пожежі залучено 27 одиниць основної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС в Донецькій області.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.