Пожежу на Вуглегірській ТЕС ліквідовано. Тимчасово припинено теплопостачання Світлодарська

Пожежу на Вуглегірській ТЕС у місті Світлодарськ Донецької області ліквідовано.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано сьогодні, 30 березня, о 5 год. 40 хв.

Пожежно-рятувальною службою із задимленого середовища врятовано десятеро осіб.

Тимчасово припинено теплопостачання до м. Світлодарськ (проживає понад 12 тисяч осіб) та електропостачання до Новолуганського фільтрувально-очисного водного комплексу, який на даний час забезпечується електропостачанням від пересувної електростанції ДСНС.

До гасіння пожежі залучалося 40 одиниць основної та спеціальної техніки ГУ ДСНС в Донецькій області.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня о 15.15 у м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській ТЕС ДАЄК “Центренерго” на другому енергоблоці виникла пожежа, внаслідок якої вогнем частково пошкоджено технологічне обладнання та покрівлю будівлі.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. П’ятьох осіб з опіками тіла та отруєнням продуктами горіння госпіталізовано.

Інформація про пожежу внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).