Створено урядову комісію з розслідування причин аварії на Вуглегірській ТЕС

Прем’єр-міністр України Микола Азаров створив урядову міжвідомчу комісію для встановлення причин аварії, що сталася на Вуглегірській теплоелектростанції у м. Світлодарську Донецької області.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Комісію у складі представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Донецької облдержадміністрації очолив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. На даний час комісія працює на місці аварії з метою проведення розслідування її причин та обставин. За інформацією заступника голови Донецької облдержадміністрації Валерія Лукашенка, водопостачання, електропостачання та газопостачань міста Світлодарська не припинялися. «Відразу ж після пожежі були задіяні резервні джерела води, а електропостачання переключено на мережі інших постачальників електроенергії. Централізоване теплопостачання відсутнє, але у людей є можливість користуватися електрообігрівачами, які за розпорядженням голови Донецької ОДА Андрія Шишацького було придбано та роздано соціально незахищеним громадянам», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 29 березня, о 15.15 у м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській ТЕС ДАЄК “Центренерго” на другому енергоблоці виникла пожежа, внаслідок якої вогнем частково пошкоджено технологічне обладнання та покрівлю будівлі.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. П’ятьох осіб з опіками тіла та отруєнням продуктами горіння госпіталізовано.

Пожежу ліквідовано сьогодні, 30 березня о 5 год. 40 хв.

Пожежно-рятувальною службою із задимленого середовища врятовано десятеро осіб.

Інформацію про пожежу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).