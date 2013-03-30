Рейдери майже добу блокували роботу диспетчерської Галицького РЕМ – «Львівобленерго»

Рейдери майже добу блокували роботу диспетчерської Галицького району електромереж Львова.

Як повідомили УНІАН у Відділі корпоративних зв’язків ПАТ «Львівобленерго», з 19.30 28 березня до 15.00 29 березня електрозабезпечення Галицького району міста Львова опинилося під загрозою внаслідок рейдерських дій.

Як зазначається у повідомленні, «28 березня, близько 19.30, особи, які діяли в інтересах фізичної особи-підприємця Москаль Г.Й. здійснили рейдерське захоплення приміщення оперативно-диспетчерської групи Галицького РЕМ ПАТ „Львівобленерго”, замурувавши вхід з проспекту Шевченка та заблокувавши виїзд оперативного транспорту з вулиці Волошина. Внаслідок рейдерства було паралізовано роботу стратегічного об’єкту, яким є диспетчерська, з якої здійснюється керування електропостачанням близько 40 тисяч споживачів».

Як повідомляє ПАТ «Львівобленерго», «приватний підприємець Москаль Г.Й. мотивувала свої дії наявністю договору оренди на вищевказані приміщення з Управлінням комунальної власності Львівської міськради, який укладений в 2012 році. В той же час є чинний договір оренди приміщень, де знаходиться оперативно-диспетчерська група, між ПАТ „Львівобленерго” та управлінням комунальної власності Львівської міськради, який пролонгований в 2010 році і дійсний до 30 грудня 2014 року».

«Склалась недвозначна ситуація, коли на одні і ті ж приміщення при наявності чинного договору оренди управління комунальної власності укладає ще один договір. У зв’язку з цим 29 березня відбулася оперативна нарада за участі голови Галицької райадміністрації Ірини Маруняк, представників ПАТ „Львівобленерго”, управління комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міськради та фізичної особи-підприємця, яка заблокувала доступ до приміщення РЕМ. На підставі юридичних документів, які були представлені сторонами, підприємцю Москаль Г.Й. було запропоновано добровільно надати доступ до приміщень, які згідно з договором оренди перебувають у користуванні Галицького РЕМ», - зазначається у повідомленні.

29 березня, о 15:00, в присутності представників правоохоронних органів, ЛКП „Княже місто” та Галицької райадміністрації підприємцем Г.Москаль було відчинено двері до заблокованого приміщення і працівниками ПАТ „Львівобленерго” було зруйновано цегляну стіну, зведену рейдерами.

ПАТ „Львівобленерго” направлено матеріали щодо неправомірних дій, а саме перешкоджання діяльності Товариства, до прокуратури міста Львова, Львівського міського управління ГУ МВС у Львівській області, управління СБУ у Львівській області, міського голови Львова та голови Галицької райадміністрації.