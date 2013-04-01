Утворено комісію з вивчення технічного стану всіх ТЕС України

Утворено комісію з вивчення технічного стану всіх теплових електростанцій України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, відповідне рішення було прийнято сьогодні на нараді під головуванням міністра Едуарда Ставицького щодо ліквідації наслідків аварії на Вуглегірській ТЕС.

У нараді взяли участь керівництво Міненерговугілля і структурних підрозділів міністерства, представники НАК «Енергетична компанія України», ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго», Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики, а також Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Під час наради Е.Ставицький зосередив увагу на здійсненні усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків аварії та наданні необхідної допомоги потерпілим, а також стабілізації ситуації у місті і безперебійної роботи систем життєзабезпечення населення.

Міністр дав доручення протягом доби розробити механізм виплати заробітної плати працівникам ТЕС та збереження їхньої кваліфікації на період відновлення роботи ТЕС.

Е.Ставицький дав низку доручень щодо підготовки нормативно-правових актів, які необхідно прийняти на засіданні уряду України, з метою ліквідації наслідків аварії та поновлення роботи Вуглегірської ТЕС.

За кожним напрямком роботи закріплено відповідальних працівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості.