На світових торгах у понеділок, 1 квітня, ціни на нафту падають на тлі статистики з Китаю і Японії, а також побоювань щодо слабкого попиту на сировину.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,28 долара, або 0,3%, - до 109,77 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,24 долара, або 0,38%, - до 96,9 долара за барель, передає Bloomberg.

У понеділок стала відома оцінка індексу активності у виробничому секторі Китаю - за даними HSBC, показник виріс у березні порівняно з попереднім місяцем до 51,6 пункта з 50,4 пункта, збігшись з прогнозами аналітиків. Водночас, згідно з офіційною оцінкою, індекс зріс минулого місяця до 50,9 пункта з 50,1 пункта, не виправдавши очікування експертів (51,2 пункта).

Гіршим за прогнози також виявився індекс настроїв великих виробників Японії - Tankan. У січні-березні показник зріс до мінус 8 пунктів з мінус 12 пунктів у попередній тримісячний період. Аналітики прогнозували зростання до мінус 7 пунктів.

Запаси "чорного золота" в США, що збільшуються, також продовжують негативно впливати на вартість нафти. Американська компанія Exxon досі не відновила роботу нафтопроводу Pegasus, який закрили 29 березня через прорив і витік нафти в Арканзасі. Пропускна здатність Pegasus становить 96 тисяч барелів нафти на день.