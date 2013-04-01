Україна за два місяці скоротила транзит російського газу на 24,3%

Транзит російського газу через територію України в січні-лютому 2013 року скоротився на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 13,434 млрд куб. м.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно зі звітом, транзит газу в лютому 2013 року скоротився до 6,362 млрд куб. м порівняно з 7,072 млрд куб. м у січні ц.р.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС в 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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